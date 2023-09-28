Зеленского можно сделать еще сильнее: Корниенко объяснил свое скандальное заявление

К дискуссии о форме правления в Украине могут вернуться после войны

Комментарий вице-спикера парламента Александра Корниенко, в котором он заявил, что сейчас в Украине "тестируется модель перехода от парламентско-президентского государства к президентскому, с сильным президентом", изрядно переполошила многих украинцев. И хотя чиновник уже объяснил свои слова, тренд в команде президента очевиден.

А откуда он взялся, "Телеграфу" объяснил сам Александр Корниенко. По его словам, он участвовал в дискуссиях по поводу того, какой строй, какое государство мы должны строить после войны, какой она может быть и правильна ли она сейчас.

"У нас пока парламентско-президентская форма с достаточно сильным президентом, но не максимально сильным, который может быть в парламентско-президентской республике. Например, в Литве и Польше президент "сильнее" и он назначает правительство, министров. Возможно, после войны нужно вернуться к этой дискуссии, сделать либо референдум, либо обсудить изменения в Конституцию на уровне страны", — подчеркнул Корниенко.

Более подробно о том, какие "тестирования" подразумевают во власти, и почему вопрос изменения формы правления люди президента поднимают с первых дней каденции Зеленского, вы можете прочитать в полной версии материала "Телеграфа" под названием "Суперпрезидент Зеленский: почему "слуги" заговорили об изменении формы правления в Украине".

Ранее мы писали о том, пойдет ли Зеленский на второй срок, если выборы будут в 2024-м.