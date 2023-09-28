Суперпрезидент Зеленский: почему "слуги" заговорили об изменении формы правления в Украине

В Украине уже была президентская форма правления, но ничего хорошего из этого не вышло.

Во властных кругах снова начали тестировать тему увеличения полномочий президента. В этот раз в эпицентре монокоалиционного мейнстрима оказался первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко. На одном из столичных форумов вице-спикер завел дискуссию по теме изменения формы правления в Украине: с парламентско-президентской, на президентско-парламентскую. Мол, последняя модель сейчас тестируется в стране.

Какие "тестирования" подразумевают во власти, и почему вопрос изменения формы правления люди президента поднимают с первых дней каденции Зеленского? В вопросе разбирался "Телеграф".

Хронология "сильной руки"

"Гвардия" Зеленского во власти время от времени обращается к теме "сильной руки" и президентской форме правления.

Так, в конце августа 2019 года в парламент зашло монобольшинство, а уже в начале 2020 года его лидер Давид Арахамия заявил : "Очень многие в парламенте говорят, что, возможно, нам нужно переходить к президентско-парламентской, а не парламентско-президентской форме".

Позже в том же году идею поддержал представитель президента в парламенте Федор Вениславский.

"Я считаю, что должна быть сильная власть. Должен быть сильный президент. Ментально, исторически, люди все же нуждаются в лидере", — отметил Вениславский.

Самым конкретным в заявлениях был секретарь СНБО Алексей Данилов, который в 2021 году высказал мнение, что лучшей формой правления для государства является президентская республика во главе с жестким руководителем.

Так что тренд в команде президента очевиден. Откуда он взялся, в комментарии "Телеграфу" объяснил сам Александр Корниенко.

"Мы дискутировали по поводу того, какой строй, какое государство мы должны строить после войны, какой она может быть и правильна ли она сейчас. У нас пока парламентско-президентская форма с достаточно сильным президентом, но не максимально сильным, который может быть в парламентско-президентской республике. Например, в Литве и Польше президент "сильнее" и он назначает правительство, министров. Возможно, после войны нужно вернуться к этой дискуссии, сделать либо референдум, либо обсудить изменения в Конституцию на уровне страны", — подчеркнул Корниенко.

В целом же понимание власть имущими президентско-парламентской формы правления сводится к тому, что нужно усиливать роль президента, если стране нужны быстрые, эффективные решения. А такие решения удобнее принимать единолично, а не в результате долгих дискуссий.

"Я всегда говорил, что пришел менять страну, и это абсолютная правда... Если я должен со всеми договариваться, то меня это, честно говоря, не устраивает", — говорил сам Владимир Зеленский летом 2021 года.

Но! Смещенный центр политического веса в сторону президентской республики, не означает, что лидер государства становится его единоличным руководителем.

Немного теории

В чем вообще разница между парламентско-президентской и президентско-парламентской формой правления? По словам экспертов, дело в контроле над правительством.

"За все отвечает управленческая власть — Кабинет министров. Кто его формирует, такова и республика. Если управленческую власть формирует парламент, как у нас или в Германии, то это парламентская республика. Если правительство формирует президент, то это президентская", — отмечает бывший судья Конституционного суда Виктор Шишкин в комментарии "Телеграфу".

Классическая президентская республика – США.

"Однако президентская модель в США предусматривает не всесильного президента, все решающего в стране (такой формат транслируют в команде Зеленского, — Ред. ), а жесткое разделение власти между ветвями, — объясняет "Телеграфу" эксзамглавы ЦИК Андрей Магера. — Это значит, что правительство формируется президентом и формально является кабинетом помощников президента из определенных сфер государственной политики, которые называются государственными секретарями. В таком случае президент единолично формирует свое правительство. Парламент же не формирует правительство, не имеет права выразить недоверие правительству. Зато у президента нет права досрочно прекращать полномочия парламента. Президент даже не имеет формального права вносить законопроекты в Конгресс США. Это элемент жесткого распределения власти. Президент только вносит бюджет, а парламент полностью независим в бюджетной процедуре и сам решает, сколько денег выделить правительству".

Желание же "сильной руки для эффективных решений", чтобы "так как в США" ничего общего с цивилизованными формами правления не имеет.

"Те государства, которые сказали, что строят модель "как в США", по факту построили суперпрезидентскую модель. То есть президент единолично формирует правительство, а парламент не имеет права выразить ему недоверие. В то же время президент имеет право досрочно прекратить полномочия парламента. Это Туркменистан, Таджикистан, во многом Азербайджан, и почти все государства Латинской Америки и Африки. Кроме США, президентская республика в более или менее принятом виде возникла только на Кипре и в Республике Кореи", — подчеркнул Магера.

Корниенко уверяет, что ни о какой узурпации власти речь не идет.

"Речь не о диктатуре, а об упорядочении процессов. У нас министров назначает коалиция, соответственно их связь с премьер-министром не всегда выстраивается. У нас монобольшинство и всех министров назначило одно большинство, а если будет коалиция? Мы видели пример, когда министры не разговаривали друг с другом. Эти все вещи накопились в государстве. Поэтому здесь дискуссия, что после войны мы должны определить, как дальше будем жить", — отметил Первый заместитель председателя ВР.

Так это было уже…

В настоящее время политические процессы в государстве "упорядочены" дальше некуда: пропрезидентское большинство в парламенте без особого труда назначает и меняет состав правительства. Таким образом, лидер государства контролирует не только исполнительную власть, но и законодательную.

Более того! "Учитывая военное положение и работу ставки Верховного главнокомандующего, безусловно роль президента немного сильнее", — объясняет Корниенко.

То есть фактически в Украине уже действует и тестируется президентско-парламентская форма правления. Очевидно, что так будет не всегда. На первых же выборах после войны никакого монобольшинства может уже не существовать.

"И тогда, конечно, президенту будет очень сложно. Может повториться казус Ющенко, когда Тимошенко была премьером, и мы помним какие тогда были скандалы. Поэтому это взгляд в будущее, продвижение будущей системы", — комментирует "Телеграфу" политтехнолог Ярослав Макитра.

А вот бренд "Владимир Зеленский", связанный с победой, будет существовать. Поэтому законодательное закрепление за президентом права назначать правительство и вообще права на большие полномочия, увеличит шансы действующих функционеров команды президента удержаться у власти.

Но что эти рокировки с изменением формы правления дадут гражданам Украины?

"Чисто президентская жесткая республика у нас уже была при Кучме на основании Конституции 1996 года. И при Януковиче, потому что Янукович вернул Конституцию в редакции 1996 года. И Кучма, и Янукович назначали правительство. И что это дало? Все зависит не от формы правления, а от людей, выполняющих властные функции. И английская модель успешна, при их конституционной монархии. И шведская модель, и норвежская, и голландская", — резюмирует Виктор Шишкин.

А как же война, управляемость государства, эффективные решения…

"Нам нужно находить оптимальное для страны решение. Если мы ориентируемся на безопасность, построение сильной армии, нужно думать, выбирать", — добавляет Корниенко.

"Я не соглашаюсь с тезисом о том, что в президентской республике государство лучше управляется во время войны, чем в парламентской. Великобритания с парламентской моделью вошла во Вторую мировую войну и вышла с нее победителем. Израиль — это парламентская республика, успешно вышедшая из всех войн", — подчеркнул Магера.

Однако у всех этих идей с фундаментальным изменением формы правления есть одно принципиально слабое место.

"Чтобы каким-то образом в этом направлении работать, необходимо менять Конституцию. Изменение же Конституции в период военного положения невозможно. Кроме того, нужны голоса более 300 народных депутатов, и честно говоря, мне трудно представить возможность набрать такое количество депутатов", — резюмировал в комментарии "Телеграф" политолог Петр Олещук.