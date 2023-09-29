Рівень загрози надзвичайно високий: у Чорному морі збільшилась кількість кораблів рф

На бойове чергування вивели 3 ракетоносії

Попри нещодавні удари українських військ по цілях у тимчасово окупованому Криму, рф збільшила кількість військових кораблів у Чорному морі. Українців попередили про надзвичайно високий рівень ракетної загрози.

Так, за даними Військово-морських сил Збройних сил України, станом на 08:00 29 вересня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 7 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр". Загальний залп з них може складати до 14 ракет. В Азовському морі перебуває 1 ворожий корабель, а в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться 1 ворожий корабель.

Також, у ВМС повідомили, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 35 суден, з них 5 рухалось з протоки Босфор; до Чорного моря — 14 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Слід зазначити, що за даними ВМС України, станом на 28 вересня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходились 2 ворожих кораблі, а в Азовському морі – 1.

Водночас у пресслужбі Сил оборони півдня України повідомили, що рф вивела на бойове чергування в Чорне море 3 ракетоносії: малий ракетний корабель типу "Буян-М" та 2 фрегати "Адмірал Макаров" та "Адмірал Ессен". За їх даними, сумарний залп "Калібрів" з цих кораблів може сягати 24.

Фрегат "Адмірал Макаров"

При цьому там зазначили, що напруження ситуації передбачуване, ворог підступний і зухвалий. "Рівень ракетної загрози надзвичайно високий! Не панікуємо, але на сигнали повітряної тривоги оперативно реагуємо", — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в ніч на понеділок, 25 вересня, російські окупанти влаштували масовану атаку на південь України під удар потрапила припортова інфраструктура, а також було знищено готель "Одеса", який став одним із символів приморського міста.