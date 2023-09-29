Уровень угрозы чрезвычайно высокий: в Черном море увеличилось количество кораблей рф

На боевое дежурство вывели 3 ракетоносителя

Несмотря на недавние удары украинских войск по целям во временно оккупированном Крыму, рф увеличила количество военных кораблей в Черном море. Украинцев предупредили о высоком уровне ракетной угрозы.

Так, по данным Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, по состоянию на 08:00 29 сентября в Черном море на боевом дежурстве находятся 7 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр". Общий залп из них может составлять до 14 ракет. В Азовском море находится 1 вражеский корабль, в Средиземном море – 1.

Также, в ВМС сообщили, что за сутки в интересах рф проход по Керчь-Еникальскому проливу совершили: до Азовского моря – 35 судов, из них 5 двигались из пролива Босфор; к Черному морю — 14 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Следует отметить, что по данным ВМС Украины, по состоянию на 28 сентября в Черном море на боевом дежурстве находились 2 вражеских корабля, а в Азовском море – 1.

Вместе с тем в пресс-службе Сил обороны юга Украины сообщили, что рф вывела на боевое дежурство в Черное море 3 ракетоносителя: малый ракетный корабль типа "Буян-М" и 2 фрегата "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен". По их данным, суммарный залп "Калибров" с этих кораблей может достигать 24.

Фрегат "Адмирал Макаров"

При этом там отметили, что напряжение ситуации предсказуемо, враг коварен и дерзок. "Уровень ракетной угрозы чрезвычайно высок! Не паникуем, но на сигналы воздушной тревоги оперативно реагируем", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в ночь на понедельник, 25 сентября, российские кафиры устроили массированную атаку на юг Украины под удар попала припортовая инфраструктура, а также была уничтожена гостиница "Одесса", которая стала одним из символов приморского города.