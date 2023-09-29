Сини Данілова втекли за кордон від мобілізації? Він різко відповів хейтерам

У нього четверо дітей і дев’ять онуків

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що два його сини служать у лавах Збройних Сил України. Так він відповів хейтерам, які розповсюджували інформацію про те, що сини Данілова призовного віку нібито перебувають за кордоном.

Про це Данілов сказав в інтерв’ю українській журналістці Наталії Мосейчук. Інформацію про те, що його сини нібито відсиджуються за кордоном, намагаючись уникнути мобілізації, активно розкручувала російська та проросійська пропаганда.

"Звідки ви знаєте, де мої діти? Коли виходить людина і починає щось там розповідати. Ну, звідки тобі це взагалі відомо? Діти жартують, кажуть, що приїжджають до мене з Парижа, Лондона, Майямі", — розповів секретар РНБО.

Він наголосив, що він "точно знає, де його діти і чим займаються". І це не Париж і не Майямі — двоє з його синів служать у лавах Сил оборони України.

"У одного Париж — це військова частина, у другого — частина територіальної оборони під Києвом у селищі", — заявив Олексій Данілов.

Як повідомляв "Телеграф", раніше глава РНБО розповів, що російські окупанти під час завдання чергових ударів по території України вразили військовий об’єкт. Йдеться про місце збирання ракет.