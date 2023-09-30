ГУР завербувало російського офіцера — він привів за собою ще 11 солдатів: деталі спецоперації "Бариня" (відео)

Він активно співпрацював із Силами безпеки та оборони України з червня 2023 року

Головному управлінню розвідки Міноборони України вдалося завербувати російського кадрового військового. Це було зроблено у рамках операції "Бариня".

Про це розповів представник ГУР МОУ Андрій Юсов на прес-конференції, повідомляє "Укрінформ". У ній брав участь і завербований російський військовий Данило Алфьоров.

Данило Алфьоров

"В результаті спецоперації "Бариня" на українську сторону перейшов лейтенант, кадровий військовий РФ Алфьоров Данило Володимирович, який з червня 2023 року активно співпрацював з Силами безпеки і оборони України, Головним управлінням розвідки. Алфьоров переконав і добровільно перевів 11 військовослужбовців росії в полон кількома групами. Коли була загроза життю Алфьорова, Україна провела спецоперацію щодо його контрольованого виводу на українську територію", — розповів деталі операції Юсов.

Транспортували Алфьорова на підконтрольну Україні територію Сили спеціальних операцій ЗСУ. За його словами, він зв’язався з українською стороною через проект "Хочу жити".

Як уточнює "Обозреватель", цей російський офіцер у складі 26 полку, 3 мотострілецького батальйону, 5 мотострілецької роти знаходився на окупованій частині Херсонщини. Він із самого початку був проти війни, яку його країна розв’язала проти України та не хотів у ній брати участь.

"Я був категорично проти. Не розумів, чому вона почалася... Для мене це був повний шок. Я знав, що Україна ніколи не була ворогом", – заявив Алфьоров.

Він хотів залишити росію, але не зміг, оскільки не міг кинути мати, яка хворіла. У 2022 році Алфьорову вдалося уникнути мобілізації, але взимку 2023-го його викликали у військкомат і змусили підписати контракт із міністерством оборони.

"Не хотів ні воювати, ні вбивати. Я був проти війни спочатку, тому що розв’язана путіним війна несправедлива ні в якому руслі. Я вважаю путіна вбивцею, він позбавив притулку тисячі українців, за що мені нескінченно шкода український народ. Я вважаю, це несправедливо, стільки смертей, горя через те, що у нашого "царя" виникло божевілля. Це не описати, наскільки несправедливо словами", — сказав Алфьоров.

Саме тому офіцер погодився на пропозицію щодо співпраці з Україною. Спочатку він передавав українській розвідці розвідувальні дані — те, що допомагало зібрати оперативно-тактичну інформацію про пересування військ.

На початку серпня підрозділ Алфьорова перекинули на Херсонщину. Там він, на пропозицію української розвідки, почав переконувати окупантів здаватися в полон.

"Вони мені запропонували тих, хто погодиться, відправляти військовослужбовців, бійців я маю на увазі, здатися в полон і у них будуть гарантії за програмою "Хочу жити". Я спочатку дуже довго розмірковував щодо цього. До того, як мене на ніч прив’язали до дерева, мені вдалося вивести три групи загалом 11 осіб", – розповів військовослужбовець.

Окупанти почали його у чомусь підозрювати, тому й прив’язали до дерева на ніч, а потім відправили на херсонські острови, звідки, за словами росіянина, живим і неушкодженим повернутися було дуже складно. Тоді він вирішив скористатися програмою "Хочу жити" вже сам.

"З островів я вибирався близько двох діб. Шлях був важкий. Бо я не мав супроводу. Але я знав те місце, куди мені потрібно було йти. Я дивом залишився цілим, бо дрони літали... Я не знав, яким саме маршруту буде безпечнішим. Але в результаті мені вдалося вийти на спецназ, який мене зустрів і далі вже вивів на правобережжя. Після цього я вже проходив процедури, які наказані для здачі в полон", — розповів чоловік.

Алфьоров додав, що не планує пов’язувати своє майбутнє з росією. Він також публічно заявив про своє бажання воювати проти путінського режиму на боці України.

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