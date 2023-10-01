Відправлення британських військових до України: у Лондоні поставили крапку у питанні

Слова міністр оборони були зрозумілі неправильно

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що країна не планує зараз відправляти своїх військових інструкторів до України для навчання солдатів. Таким чином, він прокоментував заяву міністра оборони Великої Британії Гранта Шаппса щодо цієї теми.

За словами Сунака, його підлеглого неправильно зрозуміли. Про це пише Sky News.

"Я думаю, що про це було спотворено інформацію. Те, що міністр оборони говорив, – що цілком можливо одного разу в майбутньому ми проводитимемо частину цього навчання в Україні. Але це те, що стосується довгострокової перспективи, а не тут і зараз", – сказав Сунак.

Також він заперечує, що солдати із Великої Британії можуть взяти участь у бойових діях, що відбуваються на території України.

"Те, що ми робимо, — це навчання українців. Ми робимо це тут, у Великій Британії. Це те, чим усі мають пишатися, тому що це приносить величезні зміни", — додав прем’єр-міністр.

Варто зазначити, що міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс в одному з інтерв’ю сказав, що разом із керівництвом армії своєї країни він обговорював перенесення програми навчання на територію України.

Про те, що відомо про нового міністра оборони Великої Британії Гранта Шаппса, ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Шаппс приїжджав до України 28 вересня та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. В результаті цю зустріч назвали змістовною.