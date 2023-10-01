Отправка британских военных в Украину: в Лондоне поставили точку в вопросе

Слова министр обороны были поняты не правильно

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что страна не планирует сейчас отправлять своих военных инструкторов в Украину для обучения солдат. Таким образом он прокомментировал заявление министр обороны Великобритании Гранта Шаппса насчет этой темы.

По словам Сунака, его подчиненного неправильно поняли. Об этом пишет Sky News.

"Я думаю, что об этом была искажена информация. То, что министр обороны говорил, – что вполне возможно однажды в будущем мы будем проводить часть этого обучения в Украине. Но это то, что касается долгосрочной перспективы, а не здесь и сейчас", – сказал Сунак.

Также он отрицает, что солдаты из Британии могут принять участие в боевых действиях, которые проходят на территории Украины.

"То, что мы делаем, — это обучение украинцев. Мы делаем это здесь, в Великобритании. Это то, чем все должны гордиться, потому что это приносит огромные изменения", – добавил премьер-министр.

Стоит отметить, что министр обороны Великобритании Грант Шаппс в одном из интервью сказал, что вместе с руководством армии своей страны он обсуждал перенос программы обучения на территорию Украины.

О том, что известно о новом министре обороны Великобритании Гранте Шаппсе, вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Шаппс приезжал в Украину 28 сентября и встретился с президентом Владимиро Зеленским. В результате эту встречу назвали содержательной.