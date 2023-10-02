Стрілець, кулеметник і гранатометник повинні діяти спільно: як мобілізовані проходять злагодження в навчальних центрах

Загалом у навчальному центрі підготовка може тривати від 30 до 70 днів

Вручення повістки військовозобов’язаному не означає, що його одразу ж після позитивного висновку ВЛК відправлять на фронт. Сьогодні переважна більшість мобілізованих не має досвіду строкової служби, відтак військові спеціальності вони отримують з нуля на базі навчальних центрів. Про тривалість навчання в таких центрах та особливості підготовки розповідає спікер Полтавського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін.

-До участі у веденні бойових дій військовослужбовців з числа призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, які не пройшли курс базової військової підготовки, не допускаються, згідно із Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань, пов’язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану". Тривалість підготовки в навчальному центрі залежить від багатьох факторів. По-перше, від того, яку спеціалізацію отримує мобілізований і в якому Центрі (вони відрізняються напрямками підготовки), по-друге, в якому підрозділі він служитиме. Окрім отримання індивідуальних навиків, мобілізований має пройти злагодження в підрозділі. Тобто, навчившись користуватися своїм озброєнням, він має навчитися застосовувати набуті знання у складі мінімального підрозділу — відділення. Інакше кажучи, стрілець, кулеметник і гранатометник (до прикладу) повинні навчитися діяти спільно: штурмувати ворожі позиції, знищувати бронетехніку на полігоні тощо. Далі, коли він потрапляє у батальйон, там проходить злагодження — спочатку на рівні взводу, роти і, зрештою, батальйону. Лише після цього мобілізований може приступати до виконання бойових завдань.

А може бути навпаки. Спочатку формується батальйон у повному складі й одразу проходить злагодження. Але все одно спочатку буде базова підготовка, потім — фахова, і лише після цього починається злагодження.

Залежно від стану здоров’я та повної або обмеженої придатності бійці можуть проходити підготовку в батальйонах резерву.

Базова загальна військова підготовка триває не менше місяця. Ще 14–40 днів — фахова, за конкретною військово-обліковою спеціальністю. Загалом у навчальному центрі підготовка може тривати від 30 до 70 днів.

Більше про нюанси мобілізаційного процесу в Україні читайте в інтерв’ю Романа Істоміна під заголовком "Про мобілізацію жінок і студентів, відстрочку для нардепів і поповнення втрат", яке вийде на сайті "Телеграф" 4 жовтня.