Стрелок, пулеметчик и гранатометчик должны действовать сообща: как мобилизованные проходят боевое слаживание в учебных центрах

В учебном центре подготовка может длиться от 30 до 70 дней

Вручение повестки военнообязанному не означает, что его сразу после положительного заключения ВЛК отправят на фронт. Сегодня у подавляющего большинства мобилизованных нет опыта срочной службы, поэтому военные специальности они получают с нуля на базе учебных центров. О продолжительности обучения в таких центрах и особенностях подготовки рассказывает спикер Полтавского областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки Роман Истомин.

- К участию в ведении боевых действий военнослужащих из числа призванных на военную службу по призыву во время мобилизации, которые не прошли курс базовой военной подготовки, не допускаются согласно Закону Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины по отдельным вопросам, связанным с прохождением военной службы во время действия военного положения". Продолжительность подготовки в учебном центре зависит от многих факторов. Во-первых, от того, какую специализацию получает мобилизованный и в каком Центре (они отличаются направлениями подготовки), во-вторых, в каком подразделении он будет служить. Кроме получения индивидуальных навыков, мобилизованный должен пройти боевое слаживание в подразделении. То есть, научившись пользоваться своим вооружением, он должен научиться применять полученные знания в составе минимального подразделения – отделения. Иными словами, стрелок, пулеметчик и гранатометчик (к примеру) должны научиться действовать сообща: штурмовать вражеские позиции, уничтожать бронетехнику на полигоне и т.д. Далее, когда он попадает в батальон, там проходит слаживание — сначала на уровне взвода, роты и, наконец, батальона. Только после этого мобилизованный может приступать к выполнению боевых задач.

А может быть, наоборот. Сначала формируется батальон в полном составе и сразу проходит разрешение. Но все равно сначала будет базовая подготовка, потом профессиональная, и только после этого начинается слаживание

В зависимости от здоровья и полной или ограниченной пригодности бойцы могут проходить подготовку в батальонах резерва.

Базовая всеобщая военная подготовка длится не менее месяца. Еще 14–40 дней — профессиональная, по конкретной военно-учетной специальности. В учебном центре подготовка может длиться от 30 до 70 дней.

Больше о нюансах мобилизационного процесса в Украине читайте в интервью Романа Истомина под заголовком "О мобилизации женщин и студентов, отсрочке для нардепов и восполнении потерь", которое выйдет на сайте "Телеграф" 4 октября.