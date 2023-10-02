"ЄС від Лісабона до Луганська": у кремлі спробували "вкусити" Бербок за її слова, але зганьбилися

МЗС рф реагує у своїй манері

У кремлі злісно прокоментували висловлювання глави МЗС Німеччини Анналени Бербок про Україну в ЄС. Відповісти своїй німецькій колезі вирішила представник МЗС рф марія захарова.

Про це повідомляють російські пропагандисти. Та, відповідаючи на висловлювання Бербок, яка сказала, що "Майбутнє України – у ЄС, нашому співтоваристві свободи, і незабаром воно розшириться від Лісабона до Луганська. З кожним селом, з кожним метром, яке звільняє Україна, вона розширює свій шлях до ЄС", заявила, що в такому разі Євросоюзу нібито потрібно буде зробити росію своїм членом.

"Або ми вступаємо до ЄС або вона забула додати про необхідність розвернутися на 360 градусів", — уїдливо заявила Захарова, натякаючи, що окупований Луганськ це нібито Росії.

Примітно, що захарова чомусь упустила сточку "З кожним селом, із кожним метром, яке звільняє Україна, вона розширює свій шлях до ЄС". А це прямо говорить про те, що Луганськ буде в ЄС з усією територією України після того, як його звільнять ЗСУ, що робить пропозиції чиновниці недоцільними.

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