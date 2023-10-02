МИД рф реагирует в своей манере

В кремле злобно прокомментировали высказывание главы МИД Германии Анналены Бербок об Украине в ЕС. Ответить своей немецкой коллеге решила представитель МИД рф мария захарова.

Об этом передают российские пропагандисты. Та, отвечая на высказывание Бербок, которая сказала, что "Будущее Украины – в ЕС, нашем сообществе свободы, и вскоре оно расширится от Лиссабона до Луганска. С каждым селом, с каждым метром, которое освобождает Украина, она расширяет свой путь в ЕС", заявила, что в таком случае Евросоюзу якобы нужно будет позвать сделать россию своим членом.

"Или мы вступаем в ЕС или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов", — язвительно заявила захарова, намекая, что оккупированный Луганск это якобы рф.

Примечательно, что захарова почему-то упустила сточку "С каждым селом, с каждым метром, которое освобождает Украина, она расширяет свой путь в ЕС". А это прямо говорит о том, что Луганск будет в ЕС со всей остальной территорией Украины после того, как его освободят ВСУ, что делает предложения чиновницы нецелесообразными.

Напомним, ранее мы писали о том, что Илон Маск глупо высмеял Зеленского в сети.