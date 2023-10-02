"Чесно вам скажу...": голова "Слуги народу" про те, як бути з колишніми ОПЗЖшниками

У "Слузі народу" радіють кожному випадку, коли такі депутати складають повноваження

Народні депутати із колишньої фракції ОПЗЖ мають самостійно скласти мандати. При цьому фракція партії "Слуга народу" не має з ними жодних домовленостей.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" заявила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк. Вона також висловила думку про доцільність перебування нардепів від ОПЗЖ у парламенті.

"Немає жодної домовленості, немає жодних перемовин, ні на рівні комітетів, ні на рівні погоджувальної ради, ні на рівні домовленостей між депутатськими групами чи фракціями. Вони самостійно приймають рішення", — заявила Шуляк.

Вона також погодилась з твердженням, що депутати від ОПЗЖ мали б добровільно скласти мандати. Голова партії "Слуга народу" зазначила, що це було б ідеальним рішенням.

"Чесно вам скажу, що ми радіємо кожному випадку, коли такі депутати складають повноваження. Є кілька причин, коли їх можуть позбавляти мандату: коли є кримінальні провадження або підтверджується подвійне громадянство. Я особисто робила відповідні запити до СБУ та інших правоохоронних органів стосовно кримінальних справ і можливостей позбавлення мандатів депутатів від ОПЗЖ", — підкреслила Шуляк.

Вона також зауважила, що у даному контексті мова йде не лише про депутатів від ОПЗЖ. "Не треба забувати, що у нас є ще місцеві ради і ті депутати, які підтримували проросійські сили, але знаходяться під іншими прапорами — мова ж не лише про ОПЗЖ. Тому зараз це величезна робота для СБУ, щоб у таких людей не було можливості не те що обиратися до Верховної Ради, а взагалі працювати на інших політичних посадах", — заявила Шуляк.

Повне інтерв'ю із нардепкою читайте за посиланням: Деякі "слуги" недооцінили запит суспільства, — Олена Шуляк про другий строк Зеленського, вибори та майбутнє партії, ч.І

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Нагадаємо, раніше речник парламенту Руслан Стефанчук розповів, чому скандальних нардепів-прогульників не можна позбавити мандата та як нардепам, які під час воєнного стану поїхали за кордон і не повернулися, перестали виплачувати зарплати.