"Честно вам скажу...": глава "Слуги народа" о том, как быть с бывшими ОПЗЖшниками

В "Слуге народа" радуются каждому случаю, когда такие депутаты слагают полномочия

Народные депутаты из бывшей фракции ОПЗЖ должны самостоятельно сложить мандаты. При этом фракция партии "Слуга народа" не имеет с ними никаких договоренностей.

Об этом в интервью "Телеграфу" заявила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк. Она также выразила мнение о целесообразности нахождения нардепов от ОПЗЖ в парламенте.

"Нет никакой договоренности, нет никаких переговоров ни на уровне комитетов, ни на уровне согласительного совета, ни на уровне договоренностей между депутатскими группами или фракциями. Они самостоятельно принимают решения", — заявила Шуляк.

Она также согласилась с утверждением, что депутаты от ОПЗЖ должны добровольно сложить мандаты. Глава партии "Слуга народа" отметила, что это было бы идеальным решением.

"Честно вам скажу, что мы радуемся каждому случаю, когда такие депутаты слагают полномочия. Есть несколько причин, когда их могут лишать мандата: когда есть уголовные производства или подтверждается двойное гражданство. Я лично делала соответствующие запросы в СБУ и другие правоохранительные органы по уголовным делам и возможностям лишения мандатов депутатов от ОПЗЖ", — подчеркнула Шуляк.

Она также отметила, что в данном контексте речь идет не только о депутатах от ОПЗЖ. "Не надо забывать, что у нас есть еще местные советы и те депутаты, которые поддерживали пророссийские силы, но находятся под другими флагами — ведь речь не только об ОПЗЖ. Поэтому сейчас это огромная работа для СБУ, чтобы у таких людей не было возможности не то, что избираться в Верховную Раду, а вообще работать на других политических должностях", — заявила Шуляк.

Полное интервью с нардепкой читайте по ссылке: Некоторые "слуги" недооценили запрос общества , — Елена Шуляк о втором сроке Зеленского, выборах и будущем партии, ч.И

* Как работают изобретенные властями механизмы компенсации за поврежденное и разрушенное жилье, за счет каких средств будет восстанавливаться жилищная инфраструктура, хватит ли их на всех переселенцев и сколько денег можно "выбить" из активов подсанкционных российских олигархов? Об этом узнаете во второй части интервью с Еленой Шуляк, которая выйдет во вторник, 3 октября, утром.

Напомним, ранее представитель парламента Руслан Стефанчук рассказал, почему скандальных нардепов-прогульщиков нельзя лишить мандата и как нардепам, которые во время военного положения уехали за границу и не вернулись, перестали выплачивать зарплаты.