Допоможе 1,4 мільйона українців повернути свої гроші: у "Дія" з'явилася важлива функція (відео)

Гроші повернуться за три дні

В українському сервісі держпослуг Дія з’явилася нова функція. Завдяки їй вкладники збанкрутілих банків зможуть повернути свої гроші за кілька кліків.

Нову функцію анонсував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. На презентації побував кореспондент "Телеграфа".

За словами директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів Світлани Рекрут, в Україні за часи незалежності збанкрутувало 100 банків. Поки борги перед вкладниками мають 34, інші держава виплатила. Але ці 34 банки – це 1,4 млн рахунків, тобто – 1,4 млн вкладників.

Однак тепер отримати вклад можна без дзвінка до банку. Сума відшкодування – 100%. Час обробки заяви – 3 дні.

Як повернути гроші через "Дія"

Інструкція від Федорова

зайти у додаток Дія;

відкрити вкладку "послуги";

вибрати "повернення вкладів";

вибрати банк, у якому у вас був рахунок;

вибираєте карту єПідтримка, куди і будуть повернуті кошти (якщо немає, то треба створити);

підписати заяву;

отримати гроші на картку;

"Це ваші кошти, тож розпоряджатися ними ви можете на свій розсуд, жодних обмежень не буде", — зазначив Федоров.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у "Дія" вийшло нове оновлення, яке допоможе багатьом громадянам заощадити час і не стояти у великих чергах.