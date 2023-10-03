Укр

Поможет 1,4 миллиона украинцев вернуть свои деньги: в "Дія" появилась важная функция (видео)

Автор
Денис Подставной Денис Подставной, Наталия Тютюненко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Дія/Facebook Новость обновлена 03 октября 2023, 18:18

Деньги вернутся за три дня

В украинском сервисе госуслуг "Дія" появилась новая функция. Благодаря ей вкладчики обанкротившихся банков смогут вернуть свои деньги в несколько кликов.

Новую функцию анонсировал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. На презентации побывал и корреспондент "Телеграфа".

По словам директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Светланы Рекрут, в Украине за время независимости обанкротилось 100 банков. Пока долги перед вкладчиками имеют 34, другие государство выплатило. Но эти 34 банка – это 1,4 млн счетов, то есть – 1,4 млн вкладчиков.

Однако теперь получить вклад можно без звонка в банк. Сумма возмещения – 100% Время обработки заявления — 3 дня.

Как вернуть деньги через "Дія"

Инструкция от Федорова

  • зайти в приложение Дія;
  • открыть вкладку "услуги";
  • выбрать "возврат вкладов";
  • выбрать банк, в котором у вас был счет;
  • выбираете карту єПідтримка, куда и будут возвращены средства (если нет, то нужно создать);
  • подписать заявление;
  • получить деньги на карту;

"Это ваши средства, так что распоряжаться ими вы можете по своему усмотрению, никаких ограничений не будет", — отметил Федоров.

Напомним, ранее мы писали о том, что в "Дія" вышло новое обновление, которое поможет многим гражданам сэкономить время и не стоять в больших очередях.

Теги:
#Украина #ДИЯ #Михаил Федоров