В Україні створили плащ-невидимку: як він допоможе військовим (фото, відео)

Розробка також здатна захищати від дощу та мокрого снігу

В Україні створили так званий плащ-невидимку, який разом з іншою новітньою вітчизняною технікою допомагатиме силам оборони на фронті. Це спорядження здатне замаскувати українських військових від російських тепловізорів і дронів із тепловізійними камерами.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він пояснив, що плащ блокує випромінювання тепла та робить бійців непомітними для ворога.

За словами Федорова, така розробка буде корисною для українських снайперів або груп CCO, які виконують бойові завдання. Плащ компактний та легкий — вага до 2,5 кг. Має високу захищеність від дощу та мокрого снігу. Також плащ не горить і захищає від високих температур.

Міністр також оприлюднив відео, на якому продемонстровано готовий зразок плаща, який пройшов успішні випробування в польових умовах.

"Плащ-невидимка — це лише одна з розробок, яка допоможе рятувати життя наших військових на фронті. Потрібно ще більше", — підкреслив урядовець.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як розроблений в Україні дрон Perun ефективно допомагає масово знищувати живу силу та техніку російських окупантів під час контрнаступу ЗСУ.