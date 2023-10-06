Нікого не впускають: люди у формі заблокували єдиний в Україні монастир РПЦ (фото)

У віруючих перевіряють документи

Люди у військовій формі оточили Корецький монастир УПЦ МП у Рівненській області. Це єдиний храм в Україні, який офіційно безпосередньо підпорядковується путінській РПЦ.

Про це повідомляють російські пропагандисти та сайт СПЖ ("Союз православних журналістів). За їх даними, це сталося ще з самого ранку 6 жовтня. Доступ у святиню зараз заблокований. Стверджується, що люди у формі нікого не впускають і нікого не випускають, перевіряють у віруючих документи.

Також повідомляється, що у тих, хто намагається фотографувати те, що відбувається, нібито видаляють фото з телефонів. Проте сайт СПЖ опублікував фото з місця подій. На ньому справді можна побачити людей у формі, які приїхали на мікроавтобусі до входу монастиря.

На момент публікації ні влада області, ні правоохоронці поки що цю ситуацію не коментували.

Нагадаємо, як раніше вже писав "Телеграф", Корецький храм офіційно навіть не було переведено під керівництво УПЦ МП в Україні. Він досі перебуває у безпосередньому підпорядкуванні РПЦ. Московський синод записано також і в його "засновниках". Це підтверджують дані, що наші журналісти знайшли у відкритому доступі.

Раніше ми писали, що стало відомо, скільки священиків УПЦ МП з початку повномасштабної війни попалися на злочинах. Рахунок пішов уже на десятки, а дехто навіть уже отримав свої реальні тюремні терміни.