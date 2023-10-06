Никого не впускают: люди в форме заблокировали единственный в Украине монастырь РПЦ (фото)

У верующих проверяют документы

Люди в военной форме оцепили Корецкий монастырь УПЦ МП в Ровенской области. Это единственный храм в Украине, который официально напрямую подчиняется путинской РПЦ.

Об этом сообщают российские пропагандисты и сайт СПЖ ("Союз православных журналистов). По их данным, это произошло еще с самого утра 6 октября. Доступ в святыню сейчас заблокирован. Утверждается, что люди в форме никого не впускают и никого не выпускают, проверяют у верующих документы.

Также сообщается, что у тех, кто пытается фотографировать происходящее якобы удаляют фото из телефонов. Тем не менее сайт СПЖ опубликовал фото с места событий. На нем действительно можно увидеть людей в форме, которые приехали на микроавтобусе ко входу монастыря.

На момент публикации ни власти области, ни правоохранители пока данную ситуацию не комментировали.

Напомним, как ранее уже писал "Телеграф", Корецкий храм официально даже не был переведен под руководство УПЦ МП в Украине. По всем каналам Корецкий женский монастырь до сих пор находится в непосредственном подчинении РПЦ. Московский синод записан также и в его "основателях". Это подтверждают данные, которые наши журналисты нашли в открытом доступе.

Ранее мы писали о том, что стало известно, сколько священников УПЦ МП с начала полномасштабной войны попались на преступлениях. Счет пошел уже на десятки, а некоторые даже уже получили свои реальные тюремные сроки.