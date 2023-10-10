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Україна отримає від Німеччини обіцяну ППО Patriot: що ще увійде до "зимового" пакету допомоги

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
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Автор
ППО Patriot Новина оновлена 10 жовтня 2023, 21:07
ППО Patriot. Фото defense.gov

Стало відомо, що Німеччина дасть Україні напередодні зими

Україна отримає від Німеччини обіцяну систему ППО Patriot та інше озброєння. Влада країни схвалила новий пакет військової допомоги на 1 млрд євро.

Про це йдеться на сайті Міноборони Німеччини. Це вже другий так званий "зимовий" пакет допомоги.

Також ЗСУ отримають кілька ЗРК IRIS-T SLM з ракетами малої та середньої дальності. Крім цього, Німеччина передасть 10 танків Leopard 1A5 і три зенітны самохідны установки Gepard.

Також до пакету військової допомоги увійдуть:

  • зенітні керовані ракети до IRIS-T SLM;
  • 15 захищених автомобілів;
  • 20 захищених санітарних машин;
  • Боєприпаси калібру 155 мм.

"Ми також робимо український спецназ ще потужнішим за допомогою комплексного пакету підтримки, що складається з транспортних засобів, зброї та особистого спорядження на суму понад 20 мільйонів євро", — йдеться у повідомленні Міноборони Німеччини.

Нагадаємо, що на ІІІ саміті Європейського політичної спільноти, який відбувся минулого тижня, уряд Німеччини пообіцяв надати Україні другу систему ППО Patriot для захисту неба від російських ракет. І вже цього тижня Міноборони країни схвалило постачання.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Італії зробили заяву про допомогу Україні. Міністр оборони країни заявив, що вона не може бути безмежною.

Теги:
#Німеччина #Patriot #Військова допомога