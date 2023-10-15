Деякі не знають навіть "Азовсталь": відповіді молодих киян про війну засмутили українців (відео)

Темою опитування була війна в Україні, а питання задавалися, зокрема, про Маріуполь та Азовсталь.

Деякі українці на 9-й рік війни у своїй країні не знають навіть загалом, що відбувається на фронтах, де їх співвітчизники щодня віддають життя. Такий стан справ викликав чималий резонанс у мережі.

Так, у мережі зараз активно віруситься відео, де чоловік вирішив провести просте соцопитування серед киян. Темою була війна в Україні, а питання задавалися, зокрема, про Маріуполь та Азовсталь.

Так ось, на подив багатьох, деякі жителі столиці навіть приблизно не знають, що там відбувалося і відбувається. Наприклад, на питання про те, що ви думаєте про оборону Маріуполя, один із респондентів заявив: "Я не люблю себе завантажувати поганими новинами. Я за добро, а там все погане, я не хочу себе завантажувати".

Інший же опитаний сплутав "Азовсталь" із ЗАЕС, а на уточнююче запитання відповів, що він "без поняття" з цього приводу.

Відповіді опитування неабияк обурили мережу. Багато хто був вкрай обурений таким ставленням опитаних до своєї країни та співвітчизників.

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