"Набридло жити в Європі!": одесит влаштував бешкет у закордонному супермаркеті, українці не оцінили (відео)

Українців обурився смаком продуктів і почав голосити, як йому набридло життя в Європі

Житель Одеси, який перебрався до Європи під час повномасштабної війни, опублікував у мережі відео, яке викликало в мережі хвилю хейту в його бік. У ролику він ходить по супермаркету і псує продукти, при цьому заявляючи, як йому набридло жити в Європі.

Ходячи по рядах магазину, хлопець має намір пошкодити деякі продукти, тому що йому не подобається їх смак. Відповідне відео опублікував місцевий одеський паблік у Telegram.

Увага! У відео є нецензурна лексика.

Фрукти, на його думку – пластмасові й не містять жодних корисних речовин, овочі – модифіковані, а мед – не мед. Про солодощі одесит вважав за краще замовчати, натякаючи, що їх смак також не відповідає його вимогам.

Користувачів мережі обурила така поведінка українця.

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