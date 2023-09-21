"Надоело жить в Европе!": одессит устроил дебош в зарубежном супермаркете, украинцы не оценили (видео)

Украинцев возмутился вкусом продуктов и стал причитать, как ему надоела жизнь в Европе

Перебравшийся в Европу во время полномасштабной войны житель Одессы опубликовал в сети видео, которое вызвало в сети волну хейта в его сторону. В ролике он ходит по супермаркету и портит продукты, при этом заявляя, как ему надоело жить в Европе.

Ходя по рядам магазина парень намерено повредил некоторые продукты, потому что ему не нравится их вкус. Соответствующее видео опубликовал местный одесский паблик в Telegram.

Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика.

Фрукты по его мнению — пластмассовые и не содержат никаких полезных веществ, овощи — модифицированные, а мёд — не мёд. Про сладости одессит предпочел умолчать, намекая, что их вкус также не соответствует его требованиям.

Пользователей сети возмутило такое поведение украинца.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Андрей Данилко, он же — Верка Сердючка, будучи в Соединенных Штатах Америки обнимался с россиянином, шоуменом Рустамом Солнцевым.