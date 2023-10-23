Щорічний головний біль: чи потрібно переходити на зимовий час 2023-го

Питання про відміну переходу досі залишається не врегульоване

Щороку у жовтні українці переводять стрілки годинника на зимовий час. Поточний 2023 рік не став винятком.

Переведення годинника відбувається вже багато років і регламентується відповідною постановою Кабінету Міністрів №509 від 13 травня 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України". Питання про відміну переходу досі залишається не врегульоване.

Так, цього року всі українці переведуть час на 1 годину назад о 4:00 ранку у неділю, 29 жовтня.

Усі сучасні електронні девайси (комп’ютери, планшети, смартфони тощо) автоматично перейдуть на новий час. Перевести вручну потрібно буде застарілі моделі мобільних телефонів та механічні годинники.

Навіщо потрібне переведення годинника

Стрілки годинників в Україні переводять двічі на рік. Наприкінці березня – на годину вперед. Це називається переходом на літню пору. І наприкінці жовтня переводять годинники на зимовий час. Крутять стрілки на годину назад.

Те саме відбувається у багатьох країнах світу — у США, Великій Британії, Канаді, Австралії, Мексиці, Ізраїлі, у багатьох країнах ЄС. Загалом стрілки годинника крутять відповідно до сезону у 72 країнах.

Головна мета цієї дії – зменшення навантаження на енергоносії. Але багаторічна практика показала, що реальна економія загалом становить 1-3%. Тому частина країн від переведення годинників просто відмовилася. Тим паче, що цей процес впливає самопочуття людей. Деяким людям потрібно до кількох тижнів для адаптації та переходу на новий графік життя.

Для України природним є саме зимовий час. І питання скасування переведення годинника обговорюється вже не один рік.

2021 року нардепи намагалися скасувати цю практику. Але у другому читанні Верховна Рада не підтримала відповідного законопроекту.

Раніше "Телеграф" повідомив, що на думку эксперта, переходу на зимовий час в Україні збільшується споживання електроенергії. Це створює додаткове навантаження на энергосистему, яке і так працює в экстремальных умовах.