Ежегодная головная боль: нужно ли переходить на зимнее время в 2023-м

Вопрос об отмене перехода до сих пор остается не урегулированным

Каждый год в октябре украинцы переводят стрелки часов на зимнее время. Текущий 2023 год не стал исключением.

Перевод часов происходит уже много лет и регламентируется соответствующим постановлением Кабинета Министров №509 от 13 мая 1996 "О порядке исчисления времени на территории Украины". Вопрос об отмене перехода до сих пор остается не урегулированным.

Так, в нынешнем году все украинцы переведут время на 1 час назад в 4:00 утра в воскресенье, 29 октября.

Все современные электронные девайсы (компьютеры, планшеты, смартфоны и т.д.) автоматически перейдут на новое время. Перевести вручную нужно будет устаревшие мобильные телефоны и механические часы.

Зачем нужен перевод часов

Стрелки часов в Украине переводят дважды в год. В конце марта — на час вперед. Это называется переходом на летнее время. И в конце октября переводят часы на зимнее время. Крутят стрелки на час назад.

То же самое происходит во многих странах мира — в США, Британии, Канаде, Австралии, Мексике, Израиле, во многих странах ЕС. Всего стрелки часов крутят согласно сезонам в 72 странах.

Главная цель этого действия – уменьшение нагрузки на энергоносители. При этом многолетняя практика показала, что реальная экономия в среднем составляет 1-3%. Поэтому часть стран от перевода часов просто отказалась. Тем более, что этот процесс влияет на самочувствие людей. Некоторым людям требуется до нескольких недель для адаптации и перехода на новый график жизни.

Для Украины естественным является именно зимнее время. И вопрос отмены перевода часов обсуждается уже не один год.

В 2021 году нардепы пытались отменить эту практику. Но во втором чтении Верховная Рада не поддержала соответствующий законопроект.

Ранее "Телеграф" сообщил, что, по мнению эксперта, перехода на зимнее время в Украине увеличивается потребление электроэнергии. Это создает дополнительную нагрузку на энергосистему, которая и так работает в экстремальных условиях.