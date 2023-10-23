Удари по аеродромах окупантів в Луганську та Бердянську: встановлено кількість знищеної техніки

Серед російських втрат – вертольоти Ка-52 та Мі-8.

На аеродромах в окупованих Луганську та Бердянську внаслідок удару ракетами ATACMS 17 жовтня російські війська втратили 26 гелікоптерів. З них 11 були знищені та 15 пошкоджені.

Такі цифри озвучив офіційний представник групи Oryx Якуб Яновський у соцмережі Х (Twitter). Це було встановлено на основі візуально перевірених даних.

Так, українські військові знищили 9 вертольотів — 7 Ка-52 та 2 Мі-8. Ще 8 гелікоптерів Ка-52 та 7 Мі-8 отримали пошкодження. Разом це складає 26 одиниць.

При цьому Яновський зазначив, що Oryx для надійності відніс гелікоптери, які не підлягають відновленню, до категорії пошкоджених. Однак, за його словами, швидше за все йдеться про безповоротні втрати, але достатніх доказів для того, щоб так стверджувати, проект Oryx не має.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч проти 17 жовтня сили спеціальних операцій здійснили вдалу операцію під назвою "DRAGONFLY", знищивши велику кількість авіації росіян. Також було знищено спецтехніку, склад боєприпасів і установку ППО. Пізніше стало відомо, що для ударів по аеродромах у Бердянську та Луганську були застосовані далекобійні ракети ATACMS. Зазначалося, що це — перший випадок використання цього озброєння в російсько-українській війні.