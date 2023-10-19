Удар по аеродрому в Луганську: з’явилися супутникові знімки зі знищеною авіацією ворога

Фото аеродрому були представлені для порівняння від 19 серпня та 18 жовтня

У мережі з’явилися супутникові знімки Міжнародного аеропорту "Луганськ" після успішного знищення ворожої авіації на ньому. На кадрах явно видно ушкодження внаслідок ударів.

Так, Planet Labs зафіксував пошкодження на аеродромі після операції ССО під назвою "DRAGONFLY". Схеми опублікували відповідні знімки від 18 жовтня.

Фото аеродрому були представлені для порівняння від 19 серпня та 18 жовтня. На них можна побачити, що на останньому знімку є явні пошкодження техніки російських окупантів.

Варто додати, що раніше подібні знімки були опубліковані з аеродрому в Бердянську, по якому того ж дня було завдано ударів. На фото чітко видно п’ять чорних цяток, на місцях яких, ймовірно, знаходилися гелікоптери російських загарбників.

При цьому, вранці 18 жовтня Генштаб повідомив, що за останню добу було знищено шість гелікоптерів і один літак. Ймовірно, такі підрахунки були зроблені з огляду на втрати ворога на Бердянському та Луганському аеродромах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 17 жовтня на аеродромах у Бердянську та Луганську було проведено успішну операцію ССО під назвою "DRAGONFLY". В результаті було знищено велику кількість авіації росіян. Крім цього, противник також втратив спецтехніку, склад боєприпасів і установку ППО.