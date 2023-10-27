Спробуйте встигнути. В Україні скоротили строк проходження військово-лікарської комісії

Зміни торкнуться медогляду та лабораторних досліджень

В Україні скорочують строки проходження військово-лікарської комісії згідно з рішенням РНБО, яке було введено в дію указом президента. У військовозобов’язаних її проходження є не більше чотирьох днів.

В рамках міжвідомчої взаємодії продовжуються зміни з ВЛК за різними напрямками: юридичним, організаційним, цифровим. Про це повідомили на сайті Міністерства охорони здоров’я України.

Зміни передбачають встановлення термінів проведення досліджень та медоглядів військовозобов’язаних, яких повинні дотримуватись керівники ТЦК та військових комісій:

Проведення медоглядів ВЛК – не більше 4 робочих днів.

Проведення лабораторних досліджень – не більше 3 робочих днів.

Проведення інструментальних досліджень – не більше 3 робочих днів.

Зазначається, що голови ОВА, керівники ТЦК та СП, а також співробітники закладів охорони здоров’я повинні дотримуватися зазначених строків і стежити за тим, щоб військовозобов’язані проходили медогляди вчасно та дотримувалися спільної черги.

Крім того, було зроблено ще один крок до цифровізації ВЛК. Медики тепер мають можливість використовувати електронну систему охорони здоров’я та переглядати вже наявні записи інших лікарів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що з 22 серпня в українських військкоматах та ВДК почалися перевірки та обшуки. У Держбюро розслідувань зазначили, що є кілька сотень осіб постанови ВЛК про непридатність до військової служби, які піддаються сумнівам.