Попробуйте успеть. В Украине сократили срок прохождения военно-врачебной комиссии

Изменения коснутся медосмотра и лабораторных исследований

В Украине сокращают сроки прохождения военно-врачебной комиссии, согласно решению СНБО, которое было введено в действие указом президента. У военнообязанных на ее прохождение есть не более четырех дней.

В рамках межведомственного взаимодействия продолжаются изменения с ВВК по разным направлениям: юридическому, организационному, цифровому. Об этом сообщили на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Изменения предусматривают установление сроков проведения исследований и медосмотров военнообязанных, которые должны соблюдать руководители ТЦК и военных комиссий:

Проведение медосмотров ВЛК — не более 4 рабочих дней.

Проведение лабораторных исследований — не более 3 рабочих дней.

Проведение инструментальных исследований — не более 3 рабочих дней.

Отмечается, что главы ОВА, руководители ТЦК и СП, а также сотрудники учреждений здравоохранения должны соблюдать указанные сроки и следить за тем, чтобы военнообязанные проходили медосмотры вовремя и соблюдали общую очередь.

Кроме того, был сделан еще один шаг к цифровизации ВВК. Медики теперь имеют возможность использовать электронную систему здравоохранения и просматривать уже имеющиеся записи других врачей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что с 22 августа в украинских военкоматах и ВВК начались проверки и обыски. В Госбюро расследований отметили, что есть несколько сотен лиц постановления ВВК о непригодности к военной службе которых подвергаются сомнениям.