Пікантний смак осені: узвар з чорним перцем

Узвару можна додати пікантного смаку — приєднуйтесь до традицій Поділля

"Телеграф" на ProResto занурився у секрети подільської кухні і поговорив із її дослідницею Оленою Павловою. Повне інтерв'ю про те, як харчувались наші предки, чи правда, що равлики були їх звичайною їжею і що кухня Франції в рази бідніша за нашу, — читайте завтра, об 11:00 на "Телеграфі".

В інтерв'ю дослідниця говорила про смачний узвар зі спеціями. "Телеграф" дізнався деталі приготування.

"Узвар — не лише ритуальна страва, — говорить Олена Павлова. — Так, його готують на Різдво, на родини, на весілля, поминки. Але ж він дуже смачний і має безліч смакових нюансів. Окрім сушні — яблук, груш, слив, — туди додають материнку, лаванду, чорнобривці, а ще — мед та спеції".

Даний рецепт узвару є перлиною традиційної кухні Поділля. Він був записаний дослідницею у жительки села Ометинці Немирівського району Вінницької області.

Складові:

Сушена або копчена слива — 300 г

Сушені яблука — 400 г

Сушені або копчені грушки — 300 г

Мед або цукор — на смак

Чорний перець — 20-25 горошин

Лаврове листя — 8-10 листочків

Вода — 6 літрів

Приготування

Сушені фрукти промити (щоб позбавитись можливого бруду та хробачків). Помістити промиту сушню у каструлю, залити водою, довести до кипіння і варити протягом 15-20 хвилин. Додати спеції, цукор, мед. Накрити кришкою і дати настоятись протягом двох — трьох годин.

Лавровий лист та перець нададуть напою пікантного смаку. Смачного!

А завтра об 11:00 на "Телеграфі" — більше про істинне багатство української кухні, стерте радянщиною, у великому інтерв'ю з Оленою Павловою.