Пикантный вкус осени: узвар с черным перцем

Узвару можно добавить пикантного вкуса — так, как это делают в селе Ометинцы на Подолье

"Телеграф" на ProResto погрузился в секреты подольской кухни и побеседовал с ее исследовательницей Еленой Павловой. Полное интервью о том, как интересно на самом деле питались наши предки, правда ли, что улитки были их обычной пищей и что кухня Франции была в разы беднее нашей, читайте завтра, в 11:00 на "Телеграфе".

В интервью исследовательница говорила о новой находке — вкусном узваре со специями. "Телеграф" узнал, как приготовить.

"Узвар — не только ритуальное блюдо, — говорит Елена Павлова. — Да, его готовят на Рождество, на семьи, на свадьбу, поминки. Но ведь он очень вкусный и имеет множество вкусовых нюансов. Кроме суши — яблок, груш, слив, — туда добавляют душицу, лаванду, бархатцы, а еще мед и специи".

Данный рецепт узвара является жемчужиной традиционной кухни Подолья. Он был записан исследовательницей у жительницы села Ометинцы Немировского района Винницкой области.

Составляющие:

Сушеные или копченые сливы — 300 г

Сушеные яблоки — 400 г

Сушеные или копченые груши — 300 г

Мед или сахар – по вкусу

Черный перец — 20-25 горошин

Лавровые листья — 8-10 листочков

Вода — 6 литров

Приготовление

Сушеные фрукты промыть (чтобы избавиться от возможной грязи и червячков). Поместить промытые сухофрукты в кастрюлю, залить водой, довести до кипения и варить в течение 15-20 минут. Добавить специи, сахар, мед. Накрыть крышкой и дать настояться в течение двух-трех часов.

Лавровый лист и перец придадут напитку пикантный вкус. Приятного аппетита!

Елена Павлова

Завтра в 11:00 на "Телеграфе" читайте больше об истинном богатстве украинской кухни, стертом советщиной, в интервью с исследовательницей кухни Подолья Еленой Павловой.