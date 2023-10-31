СБУ оголосила співачці Чичереній підозру: фото обрали символічне

Співачки тепер загрожує довічне позбавлення волі

Служба безпеки України (СБУ) повідомила про підозру російської співачки Юлії Чичеріної, яка загрожувала українцям концтаборами у Сибіру. Доказову базу на пропагандистку, яка підтримала збройну агресію росії, вже зібрано.

Про це повідомили у прес-службі СБУ. Правоохоронці також озвучили усі подробиці. Фото для новини обрали символічне.

Так, наприкінці 2022 року Чичеріна закликала українських воїнів здаватися в полон окупантам. Вона загрожувала їм ув’язненням у концентраційні табори у Сибіру.

Виступ співачки підхопили пропагандисти кремля та підконтрольні москві терористи ЛДНР.

У СБУ зазначили, що після масового вбивства українських військовополонених у Оленівці підозрювана приїхала до селища та дала там концерт. Під час виступу вона закликала місцевих жителів вступати до лав окупаційної армії. Агітуючи населення, Чечеріна виправдовувала російську агресію проти України.

Зазначається, що співачці пред’явлено підозру за статтями про зазіхання на територіальну цілісність України, незаконне перетинання кордону, пропаганду війни та виправдання агресії рф.

У СБУ нагадали, що Чечеріна особисто зняла український прапор із будівлі мерії в окупованому Енергодарі Запорізької області.

Якщо правоохоронцям вдасться затримати її, то Чечеріній загрожує довічне позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" поінформував, що СБУ зібрала нові докази держзради телеведучої-зрадниці.