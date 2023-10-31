СБУ объявила певице Чичереной подозрение: фото выбрали символичное

Певице теперь грозит пожизненное лишение свободы

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрение российской певице Юлии Чичериной, которая угрожала украинцам концлагерями в Сибири. Доказательная база на пропагандистку, поддержавшую вооруженную агрессию России, уже собрана.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Правоохранители также озвучили все подробности. Фото в ведомстве выбрали символичное.

Так, в конце 2022 года Чичерина призывала украинских воинов сдаваться в плен оккупантам. Она угрожала им заключением в концентрационные лагеря в Сибири.

Выступление певицы подхватили пропагандисты кремля и подконтрольные москве террористы ЛДНР.

В СБУ отметили, что после массового убийства украинских военнопленных в Еленовке подозреваемая приехала в поселок и дала там концерт. Во время выступления она призвала местных жителей вступать в ряды оккупационной армии. Агитируя население, Чечерина оправдывала российскую агрессию против Украины.

Отмечается, что певице предъявлено подозрение по статьям о посягательстве на территориальную целостность Украины, незаконном пересечении границы, пропаганде войны, и оправдании агрессии рф.

В СБУ напомнили, что Чечерина лично сняла украинский флаг со здания мэрии в оккупированном Энергодаре Запорожской области.

Если правоохранителям удастся ее задержать, то Чечериной грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее "Телеграф" проинформировал, что СБУ собрала новые доказательства госизмены телеведущей-предательницы.