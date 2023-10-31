Розвідка попередила про майбутні удари росіян по критичній інфраструктурі: що кажуть у Раді

Станом на цю зиму країна вже має кращу ППО, ніж минулого року

Українська розвідка вже попереджає, що окупанти робитимуть все можливе, включаючи ракетні удари, щоб зашкодити критичній інфраструктурі. Однак цієї зими ефекту несподіванки не буде і Україна вже має кращу ППО, ніж раніше, і великий досвід боротьби з дронами та ракетами.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" сказав народний депутат члена парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк. Він висловив упевненість, що цей сценарій росіян звалиться.

"Зрозуміло, що росіяни будуть робити все можливе для того, щоб спричинити нам якісь нові проблеми з критичною інфраструктурою. Я впевнений, що цей їхній сценарій провалиться. Сьогодні ми вже навчилися збивати дрони. Станом на цю зиму ми маємо краще ППО, ніж торік. У нас не тільки потужніше ППО, у нас наші військові з протиповітряної оборони мають вже шалений досвід зі збиття ракет і дронів", — сказав співрозмовник.

Наразі вже кожна громада має у своєму складі територіальну оборону та виїзні групи, які працюють за "Шахедами". Багато українців донатять на різні антидронові речі. Тому сценарій, який вигадали собі загарбники, навряд чи має шанс на успіх.

"Зрозуміло, що якщо родина має можливість придбати генератор, то це краще зробити. Або якщо залишився з минулого року, то хоча б його перевірити — провести технічне обслуговування, замінити масла і мати в запасі паливо. Якщо є можливість зробити додаткове утеплення, то це теж треба зробити. Але критично чогось такого, чого ми не переживемо, точно не буде", — підсумував Нагорняк.

Повний текст інтерв’ю читайте в матеріалі "Телеграфа": Обмеження по світу будуть навіть без обстрілів, — нардеп про блекаут, зиму і ціни на електрику.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у ДТЕК повідомили про повну готовність графіків відключення світла. Їх запровадять, як тільки в цьому виникне потреба.