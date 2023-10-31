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Разведка предупредила о грядущих ударах россиян по критической инфраструктуре: что говорят в Раде

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Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Российские захватчики будут бить по критической инфраструктуре
Российские захватчики будут бить по критической инфраструктуре. Фото Коллаж "Телеграфа"

По состоянию на эту зиму у страны уже есть лучшая ПВО, чем в прошлом году

Украинская разведка уже предупреждает, что оккупанты будут делать все возможное, включая ракетные удары, чтобы навредить критической инфраструктуре. Однако этой зимой эффекта неожиданности не будет и Украина уже имеет лучшую ПВО, чем ранее, и большой опыт борьбы с дронами и ракетами.

Об этом в интервью "Телеграфу" сказал народного депутата члена парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк. Он выразил уверенность, что этот сценарий россиян рухнет.

"Понятно, что россияне будут делать все возможное для того, чтобы вызвать какие-то новые проблемы с критической инфраструктурой. Я уверен, что этот их сценарий рухнет. Сегодня мы уже научились сбивать дроны. По состоянию на эту зиму мы имеем лучшую ПВО, чем в прошлом году. У нас не только мощнее ПВО, у нас наши военные по противовоздушной обороне имеют уже огромный опыт по сбиванию ракет и дронов", — сказал собеседник.

В настоящий момент уже каждая община имеет в своем составе территориальную оборону и выездные группы, которые работают по "Шахедам". Многие украинцы донатят на разные антидроновые вещи. Потому сценарий, который придумали себе захватчики, вряд ли имеет шанс на успех.

"Понятно, что если у семьи есть возможность приобрести генератор, то это лучше сделать. Или если остался с прошлого года, то хотя бы проверить — провести техническое обслуживание, заменить масло и иметь в запасе топливо. Если есть возможность произвести дополнительное утепление, то это тоже нужно сделать. Но критически чего-нибудь такого, чего мы не переживем, точно не будет", — подытожил Нагорняк.

Полный текст интервью читайте в материале "Телеграфа": Ограничения по свету будут даже без обстрелов, — нардеп о блэкауте, грядущей зиме и ценах на электричество.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ДТЭК сообщили о полной готовности графиков отключения света. Их введут, как только в этом появится потребность.

Теги:
#Украина #Ракетный удар #Отключения света #энергосистема