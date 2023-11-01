Продовження мобілізації: у ТЦК однієї з областей зробили несподівану заяву

Заява речника ТЦК пролунала на фоні заяв про нестачу військових

В Україні вже 20 місяців триває мобілізація та воєнний стан. Попри деякі заяви про те, що мобілізаційні процеси проходять дедалі важче, гострого дефіциту кадрів наразі не спостерігається.

Про це у коментарі "Телеграфу" заявив речник Полтавського обласного територіального центру комплектації та соцпідтримки майор Роман Істомін. За його словами, у Полтаві мобілізаційні плани наразі виконуються.

"Можливо, не на всі 100%, але жодних нарікань від вищого військового керівництва країни ми не отримували. Дефіциту окремих спеціальностей також немає", – підкреслив Істомін.

Більше на цю тему читайте у матеріалі "Телеграфа": "Демобілізація під час війни — місія нездійсненна? Чому держава не може дозволити військовим відпочинок і як це змінити".

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов визнав, що Україні бракує військових та зброї. Водночас в українців є воля зробити насправді незалежну державу.