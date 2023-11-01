"По помитому пройшли?" На Волині жінка вдома віддубасила трьох офіцерів поліції

Громадянці світить реальний строк

На Волині співробітників поліції побила жінка. Вона накинулася на них під час обшуку у її будинку.

Про це пишуть місцеві ЗМІ. За їхніми даними, інцидент стався наприкінці минулого місяця у районі Ковеля. Там під час слідчих заходів господиня вдома чинила активний опір правоохоронцям.

"Підозрювана виявила високий ступінь неконтрольованої агресії потерпілим, у тому числі пов’язаної із застосуванням фізичного насильства", - йдеться у ухвалі місцевого суду.

Постраждалими від рук домогосподарки стали троє співробітників поліції — капітан, старший лейтенант та полковник. Серед потерпілих була жінка. На щастя, правоохоронцям таки вдалося приборкати нападника і помістити її за ґрати. Проти жінки порушили кримінальну справу за насильство стосовно співробітника правоохоронних органів, по якій їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Наразі підозрювана перебуває під домашнім арештом.

Ситуація виявилася настільки неординарною, що викликала чималий резонанс у мережі. Багато українців писали здивовані та іронічні коментарі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Одесі п’яний жорстоко побив поліцейського, бо закохався.