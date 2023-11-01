"По помытому прошли?" На Волыни женщина у себя дома отдубасила трех офицеров полиции

Гражданке светит реальный срок

На Волыни сотрудников полиции избила женщина. Она набросилась на них во время обыска в её доме.

Об этом пишут местные СМИ. По их данным, инцидент произошел в конце прошлого месяца в Ковельском районе. Там во время следственных мероприятий хозяйка дома оказала активное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

"Подозреваемая выявила высокую степень неконтролируемой агрессии потерпевшим, в том числе связанной с применением физического насилия", — говорится в постановлении местного суда.

Пострадавшими от рук домохозяйки стали трое сотрудников полиции — капитан, старший лейтенант и полковник. Среди потерпевших была женщина. К счастью, стражам порядка таки удалось усмирить нападавшую и поместить её за решетку. Против женщины открыли уголовное дело за насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов, по которому ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В настоящий момент подозреваемая находится под домашним арестом.

Ситуация оказалась настолько неординарной, что вызвала немалый резонанс в сети. Многие украинцы писали удивленные и ироничные комментарии.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Одессе пьяный жестоко избил полицейского, потому что влюбился.