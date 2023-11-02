"Знищити F-16 за 20 днів". У ГУР на погрози шойгу відповіли відомим прислів’ям

Виходячи із заяв рф, Україна мала більшу армію та кількість озброєння, ніж сама росія

Український військовий висміяв заяви міністра оборони Росії Сергія Шойгу про знищення F-16. У ГУР на погрози російського чиновника відповіли відомим прислів’ям.

Названі терміни щодо знищення винищувачів окупантами — це "нісенітниця", а сама ідея — вигадка із серії "взяти Київ за три дні". Прокоментував заяву шойгу представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

"І дурень думкою багатіє. Київ вони теж збирались взяти за три дні. Я думаю це достатній коментар на ці нісенітниці", — резюмував представник ГУР.

Юсов зазначив, що якщо скласти всі їхні цифри та дані, згідно з якими окупанти збили та знищили за період повномасштабного вторгнення, то виявиться, що армії України та озброєння було більше, ніж у росії.

Нагадаємо, що в мінобороні рф, побоюючись того, що ЗСУ незабаром отримають від партнерів винищувачі, встигли розповісти, за скільки вони зможуть знищити всі F-16. сергій шойгу заявив, що цих літаків Україні нібито "вистачить" лише на 20 днів.

Крім того, у своїх мріях під час наради 1 листопада російський міністр оборони розповів, що нібито російська ППО лише за жовтень "збила" 37 українських літаків та 6 ракет ATACMS.

У Повітряних силах сподіваються, що перші винищувачі F-16, ймовірно, з’являться в Україні навесні 2024 року. При цьому вистачило б близько 150 літаків аби ефективно захистити небо країни.

Раніше "Телеграф" повідомив, що українські пілоти, які освоюють управління західними винищувачами F-16, незабаром розпочнуть тренування з використанням справжніх літаків.