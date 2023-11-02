"Уничтожить F-16 за 20 дней". В ГУР на угрозы шойгу ответили известной пословицей

Исходя из заявлений рф, армии и вооружения у Украины было больше, чем у самой россии

Украинский военный высмеял заявления министра обороны рф сергея шойгу об уничтожении F-16. В ГУР на угрозы российского чиновника ответили известной пословицей.

Названные сроки по уничтожению истребителей оккупантами — это "чепуха", а сама идея — выдумка из серии "взять Киев за три дня". Так прокомментировал заявление шойгу представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

"И дурень думкой богатеет. Киев они тоже собирались взять за три дня. Я думаю, это достаточный комментарий на эту чепуху", — резюмировал представитель ГУР.

Юсов отметил, что если сложить все их цифры и данные, согласно которым оккупанты сбили и уничтожили за период полномасштабного вторжения, то окажется, что армии и вооружения у Украины было больше, чем у самой россии.

Напомним, что в минобороне рф, опасаясь того, что ВСУ вскоре получат от партнеров истребители, успели рассказать, за сколько они смогут уничтожить все F-16. сергей шойгу заявил, что этих самолетов Украине якобы "хватит" только на 20 дней.

Кроме того, в своих мечтах во время совещания 1 ноября российский министр обороны рассказал, что якобы российская ПВО только за октябрь "сбила" 37 украинских самолетов и 6 ракет ATACMS.

В Воздушных силах надеются, что первые истребители F-16, вероятно, появятся в Украине весной 2024 года. При этом хватило б около 150 самолетов, чтобы эффективно защитить небо страны.

Ранее "Телеграф" сообщил, что украинские пилоты, которые осваивают управление западными истребителями F-16, вскоре приступят к тренировкам с использованием настоящих самолетов.