В Україні оцифровуватимуть хатніх тварин: чому це важливо і як працюватиме (відео)

В Україні формують культуру відповідального господаря

В Україні створюють Єдиний державний реєстр хатніх тварин – собак та кішок. Відповідне рішення вже ухвалив уряд.

Про це повідомляється на сторінці Мінцифри, яке провело брифінг із цього приводу. Тепер опис тварин, інформація про вакцинацію, стерилізацію та інші дані будуть міститися в електронному реєстрі.

"Це спростить отримання документів для тварин та допоможе адаптувати українське законодавство до міжнародних стандартів", - йдеться у повідомленні.

Докладніше, чому це важливо

За словами заступника Міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Дениса Башлика, на жаль, в Україні щодня збільшується кількість безпритульних тварин. Через війну втрачається все більше тварин і це створює нові виклики як для санітарно-ветиринарної ситуації у містах, так і посилює навантаження на притулки.

Крім того, запровадження цього реєстру, пояснюють у міністерстві, є одним із факторів фактичного формування культури відповідального господаря.

"Ця ініціатива має створити основу для того, щоб власники вчасно робили ветеринарний огляд тварини, зокрема регулярно вакцинували своїх тварин, наприклад, від сказу. Також, наприклад, якщо тварина виявиться десь на вулиці, щоб можна було дуже легко знайти її господаря ", — Каже Башлик.

Окремо зазначається, що реєстрація тварин буде безкоштовною. До того ж, експериментальний проект є добровільним.

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