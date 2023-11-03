В Украине будут оцифровывать домашних животных: почему это важно и как будет работать (видео)

В Украине формируют культуру ответственного хозяина

В Украине создают Единый государственный реестр домашних животных – собак и кошек. Соответствующее решение уже приняло правительство.

Об этом сообщается на странице Минцифры, которое провело брифинг на этот счет. Теперь описание животных, информация о вакцинации, стерилизации и другие данные будут содержаться в электронном реестре.

"Это упростит получение документов для животных и поможет адаптировать украинское законодательство к международным стандартам", - говорится в сообщении.

Подробнее, почему это важно

По словам заместителя Министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Дениса Башлыка, к сожалению, в Украине ежедневно увеличивается количество бездомных животных. Из-за войны теряется все больше животных и это создает новые вызовы как для санитарно-ветиринарной ситуации в городах, так и усиливает нагрузку на приюты.

Кроме того, введение этого реестра, объясняют в министерстве, является одним из факторов фактического формирования культуры ответственного хозяина.

"Эта инициатива должна создать основу для того, чтобы владельцы вовремя делали ветеринарный осмотр животного, в частности регулярно вакцинировали своих животных, например, от бешенства. Также, например, если животное окажется где-то на улице, чтобы можно было очень легко найти его хозяина", — говорит Башлык.

Отдельно отмечается, что регистрация животных будет бесплатной. К тому же экспериментальный проект является добровольным.

Напомним, ранее мы писали о том, как оформить помощь от государства через Интернет.