Закуповував неякісну форму: колишньому заму Резнікова загрожує великий термін

Це вже не перша підозра, оголошена екс-чиновнику

Колишньому заступнику міністра оборони В’ячеславу Шаповалову повідомили про підозру щодо факту розтрати державних коштів. Йдеться про постачання для ЗСУ непридатної військової форми.

Про це без згадки про ім’я екс-чиновника повідомив Офіс генпрокурора. Джерела "Телеграфа" серед силовиків розповіли, що йдеться про В’ячеслава Шаповалова, який був заступником міністра оборони у 2021-2023 роках.

В’ячеслав Шаповалов

Зі своїми підлеглими він закупив неякісну військову форму у приватної компанії майже на 1 млрд грн. ЗСУ не можуть використовувати її, тому що ця форма непридатна для експлуатації в холодну пору року та в умовах ведення інтенсивних бойових дій. Шаповалову загрожує позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

Шаповалова звинувачують за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 28. ст.114-1 КК України. За цими ж фактами отримав підозру та її підлеглий.

"За даними слідства, колишній заступник Міністра оборони України за попередньою змовою зі своїм підлеглим – ТВО Директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони у червні 2022 року створили умови для придбання Міністерством військового майна без проведення його випробування в лабораторних умовах, а лише поверхово — за його зовнішнім виглядом", — йдеться в повідомленні.

Так само (оглянувши форму лише зовні, без випробувань) міністерство укладало контракти на загальну суму близько 1 мільярда гривень із турецьким підприємством на постачання неякісної зимової форми. Йдеться про куртки та штани вітровологозахисні для військовослужбовців ЗСУ. Ця форма не відповідала технічним умовам.

"В результаті виконання умов контрактів державні кошти в особливо великих розмірах було перераховано на рахунки турецької фірми, а для потреб ЗСУ поставлено неякісну форму", — розповіли в Офісі генпрокурора.

У СБУ уточнили, що за першою статтею підозрювані звинувачуються в привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, а за другою — у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. За цими статтями їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 12 років із конфіскацією майна.

Як повідомляв "Телеграф", раніше співробітники ДБР повідомили Шаповалову про підозру за розтрату понад 250 млн. гривень державних коштів. Вони були виділені на закупівлю бронежилетів.