Закупал некачественную форму: бывшему заму Резникова грозит большой срок

Это уже не первое подозрение, объявленное экс-чиновнику

Бывшему заместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову сообщили о подозрении по факту растраты государственных средств. Речь идет о поставке для ВСУ непригодной военной формы.

Об этом без упоминания имени экс-чиновника сообщил Офис генпрокурора. Источники "Телеграфа" среди силовиков рассказали, что речь идет о Вячеславе Шаповалове, который был заместителем министра обороны в 2021 -2023 годах.

Вячеслав Шаповалов

Со своими подчиненными он закупил некачественную военную форму у частной компании почти на 1 млрд грн. ВСУ не могут использовать ее, потому что эта форма непригодна для эксплуатации в холодное время года и в условиях ведения интенсивных боевых действий. Шаповалову грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Шаповалова обвиняют по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 28. ст.114-1 УК Украины. По этим же фактам получил подозрение и его подчиненный.

"По данным следствия, бывший заместитель Министра обороны Украины по предварительному сговору со своим подчиненным – ТИО Директора Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Министерства обороны в июне 2022 года создали условия для приобретения Министерством военного имущества без проведения его испытания в лабораторных условиях, а только поверхностно — по его внешнему виду", — сказано в сообщении.

Также (осмотрев форму лишь внешне, без испытаний) министерство заключало контракты на общую сумму около 1 миллиарда гривен с турецким предприятием на поставку некачественной зимней формы. Речь идет о куртках и штанах ветровлагозащитных для военнослужащих ВСУ. Эта форма не отвечала техническим условиям.

"В результате выполнения условий контрактов государственные средства в особо крупных размерах были перечислены на счета турецкой фирмы, а для нужд ВСУ поставлена некачественная форма", — рассказали в Офисе генпрокурора.

В СБУ уточнили, что по первой статье подозреваемые обвиняются в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением), а по второй — в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований). По этим статьям им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Как сообщал "Телеграф", ранее сотрудники ГБР сообщили Шаповалову о подозрении за растрату более 250 млн гривен государственных средств. Они были выделены на закупку бронежилетов.