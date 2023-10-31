Аудит подтвердил завышение цен в закупках Минобороны Резникова: названа сумма убытков

Питание одного военнослужащего в ВСУ стоило дороже чем в других силовых ведомствах

Счетная палата Украины утвердила результаты аудита эффективности использования Министерством обороны бюджетных средств для приобретения вещевого имущества и обеспечения питания военнослужащих Вооруженных сил. В нем подтверждаются данные журналистского расследования по завышению цен на продукты питания.

Как пишут "Наши деньги", этот аудит был произведен по обращению Антикоррупционного комитета Верховной Рады. В нем охватывается первое полугодие 2023 года, когда министром обороны был Алексей Резников.

В отчете говорится, что Минобороны не осуществляло мониторинг цен на продукты питания и самостоятельно не определило стоимость услуг питания. Определение ожидаемой стоимости комплектов продуктов питания осуществлялось путем механического умножения стоимости комплекта за прошлый год, умноженной на индекс инфляции. Также подчеркивается, что заключенные договоры не учитывали реальную потребность в продовольственном обеспечении ВСУ, определенную Тылом Командования Сил логистики ВСУ.

Журналисты проекта сообщили, что в конце 2022 года Минобороны заключило десять соглашений на питание солдат в 2023 году на 42,05 млрд гривен. После расследования завышенных цен были заключены дополнительные соглашения, которыми некоторые цены продуктов были снижены в два раза.

Оплата поставленных продуктов питания произошла в 2023 году на основании заключенных дополнительных соглашений, где уже были пересмотрены цены в сторону их уменьшения. То есть продукты были поставлены по ценам, указанным в дополнительных сделках. Затем был принят закон о возврате неоружейных закупок Минобороны в "Прозорро". И на этих торгах цены продуктов были снижены еще раз.

В отчете подчеркивается, что по заключенным договорам годовая стоимость обеспечения питания военнослужащих и кормления штатных животных составила 37,98 млрд грн, что на 8,19 млрд грн меньше ориентировочной стоимости, определенной Перечнем и объемами закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения на 2023 год.

Счетная палата установила, что стоимость питания Минобороны была значительно выше цен у других силовых органов. Так, суточная стоимость питания на одного военнослужащего в сутки в секторе безопасности и обороны в I полугодии 2023 года составляла от – 92,45 грн в СБУ до 118,61 грн в Нацгвардии. Применив такие цены, Минобороны могло бы сэкономить по сравнению с аналогичными расходами других подразделений сектора безопасности и обороны, расчетно от 3,2 млрд до 7,0 млрд гривен бюджетных средств.

Аудиторы указали, что из 409 наименований продуктов Каталога почти 75% не имеют практического применения как для приготовления пищи в стационарных столовых, так и в полевых условиях, но влияют на ценообразование и окончательную стоимость комплекта.

Отмечается, что обобщенные результаты аудита показали, что в результате непродуктивно использованы бюджетные средства на сумму 7 439,1 млн грн. Приобретение наиболее употребляемых продуктов питания осуществлялось по ценам, которые в среднем на 30% выше рыночных. Определенная Минобороны стоимость питания военнослужащего ВСУ в сутки превышает стоимость такого питания у других подразделений сектора безопасности и обороны от 3,17 млрд грн (Нацгвардия) до 7,04 млрд грн (СБУ).

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что 4 сентября Алексей Резников подал в отставку, а на следующий день Верховная Рада Украины поддержала его увольнение.