Аудит підтвердив завищення цін у закупівлях Міноборони Резнікова: названа сума збитків

Харчування одного військовослужбовця в ЗСУ коштувало дорожче ніж в інших силових відомствах

Рахункова палата України затвердила результати аудиту ефективності використання Міністерством оборони бюджетних коштів для придбання речового майна та забезпечення харчування військовослужбовців Збройних сил. У ньому підтверджуються дані журналістського розслідування щодо завищення цін на продукти харчування.

Як пишуть "Наші гроші", цей аудит був проведений за зверненням Антикорупційного комітету Верховної Ради. У ньому охоплюється перше півріччя 2023 року, коли міністром оборони був Олексій Резніков.

У звіті зазначається, що Міноборони не здійснювало моніторинг цін на продукти харчування та самостійно не визначило вартість послуг харчування. Визначення очікуваної вартості комплектів продуктів харчування здійснювалось шляхом механічного множення вартості комплекту за минулий рік, помноженої на індекс інфляції. Також підкреслюється, що укладені договори не враховували реальну потребу у продовольчому забезпеченні ЗСУ визначену Тилом Командування Сил логістики ЗСУ.

Журналісти проекту повідомили, що наприкінці 2022 року Міноборони уклало десять угод на харчування солдатів у 2023 році на 42,05 млрд гривень. Після розслідування щодо завищених цін були укладені додаткові угоди, якими деякі ціни продуктів були знижені у два рази.

Оплата поставлених продуктів харчування відбулась у 2023 році на підставі укладених додаткових угод де вже були переглянуті ціни в сторону їх зменшення. Тобто продукти були поставлені за цінами, вказаними в додаткових угодах. Потім був прийнятий закон про повернення незбройних закупівель Міноборони в "Прозорро". І на цих торгах ціни продуктів були знижені ще раз.

У звіті підкреслюється, що за укладеними договорами річна вартість забезпечення харчування військовослужбовців та годування штатних тварин склала 37,98 млрд грн, що на 8,19 млрд грн менше орієнтовної вартості, визначеної Переліком та обсягами закупівель товарів, робіт та послуг оборонного призначення на 2023 рік.

Рахункова палата встановила, що вартість харчування Міноборони була значно вищою від цін в інших силових органів. Так, добова вартість харчування на одного військовослужбовця на добу у секторі безпеки і оборони у І півріччі 2023 року становила від – 92,45 грн у СБУ до 118,61 грн у Нацгвардії. Застосувавши такі ціни Міноборони могло б зекономити у порівнянні з аналогічними витратами інших підрозділів сектору безпеки і оборони, розрахунково від 3,2 млрд до 7,0 млрд гривень бюджетних коштів.

Аудитори вказали, що із 409 найменувань продуктів Каталогу майже 75% не мають практичного застосування, як для приготування їжі у стаціонарних їдальнях, так і в польових умовах, але впливають на ціноутворення та остаточну вартість комплекту.

Зазначається, що узагальнені результати аудиту засвідчили, що у результаті непродуктивно використано бюджетних коштів у сумі 7 439,1 млн грн. Придбання найбільш вживаних продуктів харчування здійснювалося за цінами, які в середньому на 30% вище ринкових. Визначена Міноборони вартість харчування військовослужбовця ЗСУ на добу перевищує вартість такого харчування в інших підрозділів сектору безпеки та оборони від 3,17 млрд грн (Нацгвардія) до 7,04 млрд грн (СБУ).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що 4 вересня Олексій Резніков подав у відставку, а наступного дня Верховна Рада України підтримала його звільнення.