Електроенергії забагато: в України несподівана проблема, потрібна допомога сусіда

Україна просить Польщу викупити надлишок виробленої електроенергії

Україна зараз виробляє більше електроенергії, ніж споживає, отже енергетики зіштовхнулися із проблемою профіциту. Для її вирішення Укренерго звернувся до польських колег із запитом про надання аварійної допомоги у вигляді термінової закупівлі надлишків електроенергії.

Про це у понеділок, 6 листопада, повідомили в пресслужбі Укренерго. Там зазначили, що причиною такої ситуації стало зростання виробництва електроенергії з відновлюваних джерел (ВДЕ).

Зазначається, що останнім часом зберігалася вітряна і сонячна погода, завдяки чому виробництво електроенергії з ВДЕ збільшилося. До того ж після ремонту повернувся в роботу блок на одній з теплоелектростанцій (ТЕС).

Щоб зберегти баланс між споживанням та виробництвом Укренерго звернулося до польського оператора енергосистеми PSE із запитом про надання аварійної допомоги у вигляді термінової закупівлі надлишків української електроенергії.

Польському оператору запропонували викупити 900 МВт-год у денні години. Як пояснили у компанії, це допоможе уникнути витрат на компенсацію обмеження роботи об'єктів ВДЕ

Минулого тижня Укренерго вже зверталося до Польщі з подібною пропозицією. Тоді надлишок становив 690 МВт-год. Сьогодні заплановано експорт електроенергії загальним обсягом 700 МВт-год до Словаччини, Молдови та Румунії. Він буде здійснюватися вночі.

Раніше "Телеграф" писав про те, що влада знову готує скасування цінових обмежень на електроенергію, що призведе до стрибка цін для юридичних осіб.