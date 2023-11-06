Электроэнергии слишком много: у Украины неожиданная проблема, нужна помощь соседа

Украина просит Польшу выкупить избыток электроэнергии, которую производит

Украина сейчас производит больше электроэнергии, чем потребляет, таким образом энергетики столкнулись с проблемой профицита. Для ее решения Укрэнерго обратился к польским коллегам с запросом о предоставлении аварийной помощи в виде срочной закупки излишков электроэнергии.

Об этом в понедельник, 6 ноября, сообщили в пресс-службе Укрэнерго. Там отметили, что причиной такой ситуации явился рост производства электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ).

Отмечается, что в последнее время сохранялась ветреная и солнечная погода, благодаря чему производство электроэнергии с ВИЭ увеличилось. К тому же, после ремонта вернулся в работу блок на одной из теплоэлектростанций (ТЭС).

Чтобы сохранить баланс между потреблением и производством Укрэнерго обратилось к польскому оператору энергосистемы PSE с запросом о предоставлении аварийной помощи в виде срочной закупки излишков украинской электроэнергии.

Польскому оператору было предложено выкупить 900 МВт-час в дневные часы. Как объяснили в компании, это поможет избежать расходов на компенсацию ограничения работы объектов.

На прошлой неделе Укрэнерго уже обращалось в Польшу с подобным предложением. Тогда переизбыток составлял 690 МВт-час. Сегодня также запланирован экспорт электроэнергии общим объемом 700 МВт-ч в Словакию, Молдову и Румынию. Он будет производиться ночью.

Ранее "Телеграф" писал о том, что власти снова готовят отмену ценовых ограничений на электроэнергию, что приведет к скачку цен для юридических лиц.