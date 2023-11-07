Як перекласти на українську "пеняй на себя": експерт уточнив мовні тонкощі

Переклад відрізнятиметься залежно від контексту

Мовний експерт розповів, як правильно українською мовою звучить переклад фрази "пеняй на себя". Цей вираз має російське коріння, зазвичай його використовують, коли потрібно підкреслити, що людина сама відповідає за свої вчинки.

Але українською мовою ця фраза звучить зовсім інакше. Про це повідомив український мовознавець Олександр Авраменко.

"Уявіть, що ви принесли додому, наприклад, скисле молоко. Що ж, "пеняй на себя" ? Ні, "нарікати на себе" — це російське висловлювання. У нашій мові на цей випадок є свій колоритний фразеологізм: "бачили очі, що купували —

їжте, хоч і повилазьте", — пояснив Авраменко.

Крім того, якщо фраза вживається як загроза, то можна сказати: "Вибачайте!".

Також він озвучив ще кілька дотепних українських приказок.

Серед них:

· "кому весілля, а курці — смерть" — цією фразою можна замінити російський вислів "кому счастье, а кому несчастье".

· "выеденного яйца не стоит" — ця фраза перекладається українською мовою як "ті нерви не варті дірки з бублика".

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