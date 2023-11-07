Как перевести на украинский "пеняй на себя": эксперт уточнил языковые тонкости

Перевод будет разниться в зависимости от контекста

Языковой эксперт рассказал, как правильно на украинском языке звучит перевод фразы "пеняй на себя". Данное выражение имеет русские корни, как правило его употребляют, когда необходимо подчеркнуть, что человек сам несет ответственность за свой поступок.

Но на украинском языке эта фраза звучит совершенно иначе. Об этом сообщил украинский языковед Александр Авраменко.

"Представьте, что вы принесли домой, например, скисшее молоко. Что ж, "пеняйте на себя"? Нет, "пенять на себя"- это российское выражение. В нашем языке на этот случай есть свой колоритный фразеологизм: : "бачили очі, що купували — їжте, хоч і повилазьте",- пояснил Авраменко.

Кроме того, если фраза употребляется, как угроза, то можно сказать: "Вибачайте!".

Также он озвучил еще несколько остроумных украинских поговорок.

Среди них:

· "кому весілля, а курці – смерть" — этой фразой можно заменить российское выражение "кому счастье, а кому несчастье".

· "выеденного яйца не стоят" – эта фраза переводится на украинский язык как "ті нерви не варті дірки з бублика".

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